Denizli'de 292 Aranan Şüpheli Yakalandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1'i terör suçu olmak üzere 292 aranan şüpheli şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmalarda 10 tabanca, 16 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 1'i terör suçu olmak üzere 292 aranan şüpheli şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmalarda 10 tabanca, 16 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ekim ayında yapılan çalışmalarda 76 bin 423 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda 1'i DEAŞ Terör Örgütü şüphelisi olmak üzere 292 şüpheli kişinin arandığı tespit edildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda 10 tabanca, 16 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. - DENİZLİ