Denizli'de 271 Suç Kaydı Olan 7 Şahıs Yakalandı

Denizli'de, 271 suç kaydı olan ve 59 suçtan 114 yıl hapis cezası bulunan 7 şahıs, JASAT dedektifleri tarafından 'Şahin Pençesi' adı verilen operasyonla yakalandı.

Denizli'de, 271 suç kaydı olan ve 59 suçtan 114 yıl hapis cezası bulunan 7 şahıs, JASAT dedektifleri tarafından "Şahin Pençesi" adı verilen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığı bağlı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, JASAT dedektiflerince aranan şahıslara yönelik olarak Pamukkale, Merkezefendi, Tavas, Honaz ve Çivril ilçelerinde müşterek olarak "Şahin Pençesi" adı verilen operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda toplam 271 suç kaydı bulunan ve 59 suçtan 114 yıl hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adliye sevk edilen şüpheli şahıslardan 2 yıl 11 aydır aranan, 69 suç kaydı bulunan, 17 suçtan 35 yıl 2 ay cezası bulunan 31 yaşındaki Ali Rıza Ö., 1 yıl 11 aydır aranan, 49 suç kaydı bulunan 11 suçtan 32 yıl 8 ay cezası bulunan 26 yaşındaki Emin E., 11 aydır aranan, 51 suç kaydı bulunan 10 suçtan 15 yıl 2 ay cezası bulunan 27 yaşındaki İsmail M., 6 aydır aranan, 45 suç kaydı bulunan 11 suçtan 11 yıl 8 ay cezası bulunan 39 yaşındaki Hüseyin Ç., 1 yıldır aranan, 27 suç kaydı bulunan 5 suçtan 7 yıl 9 ay cezası bulunan 34 yaşındaki Mehmet Ali Ç., 1 aydır aranan, 4 suç kaydı bulunan 1 suçtan 6 yıl 8 ay cezası bulunan 64 yaşındaki Vedat Ç. ve 7 aydır aranan, 26 suç kaydı bulunan 4 suçtan 3 yıl 11 ay cezası bulunan 25 yaşındaki Volkan K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ