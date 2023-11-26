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Denizli'de 13 firari hükümlü yakalandı

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Denizli'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 13 firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Firari hükümlülerden biri, evdeki yüklükte gizlenirken bulundu. Yakalanan hükümlüler cezaevine gönderildi.

Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 13 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonda 13 firari hükümlü yakalandı. Hükümlülerden biri, evdeki yüklükte gizlenirken bulundu. Firari hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Politika

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