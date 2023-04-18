Denizli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir coşku ve sevgiyle ağırlayacaklarını ifade eden AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, "29 Ekim Bulvarı'nda yarın saat 16.30'da gerçekleşecek olan büyük buluşmaya 100 bin hemşehrimizin geleceğini düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir coşku ve sevgiyle ağırlayacaklarını ifade eden AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, "29 Ekim Bulvarı'nda yarın saat 16.30'da gerçekleşecek olan büyük buluşmaya 100 bin hemşehrimizin geleceğini düşünüyorum" dedi.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesi 75 günlük aranın ardından yeniden Denizli'ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Denizli kucaklamaya hazır. Tüm hazırlıkların tamamlandığını ve büyük bir coşku ve sevgiyle bir kez daha olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacaklarını belirten eden AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, büyük buluşmaya tüm hemşehrilerini davet etti.

Miting alanına 100 bin hemşehrisinin geleceğine inandığını kaydeden Başkan Güngör, "Miting alanına 100 bin Denizlili hemşehrimizin geleceğini düşünüyorum. Şehrimizde çalınmadık kapı, sıkılmadık el, ulaşılmadık gönül kalmayıncaya dek teşkilatımızla birlikte gayret etmeye devam ediyoruz. Teşkilat olarak sadece seçim döneminde değil her daim sahadayız. İnşallah yarın düğün günümüz olacak. Denizli bir başka güzelliğe kavuşacak. Bir kez daha tüm hemşehrilerimi miting alanımıza davet ediyorum. Bu yüzyıl, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı olacak. Sağlam ve emin adımlarla geleceğe hep birlikte adım adım yürüyoruz. Biz hazırız, Denizli hazır, Türkiye hazır" diye konuştu. - DENİZLİ