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Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi 2023 Yılının Son Toplantısını Gerçekleştirdi

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Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, 2023 yılında 876 gündem maddesini görüşerek kararların yüzde 96'sını oybirliği ile aldı. Meclis, 2023 yılının son toplantısını tamamladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi 2023 yılının son toplantısını gerçekleştirdi. 2023 yılında 876 gündem maddesini görüşen Meclis, kararların yüzde 96'sını oybirliği ile aldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi 2023 yılının son toplantısını yaptı. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı 2'nci birleşiminde 39 maddeyi karara bağlayan Meclis, 2023 yılının son toplantısını da tamamladı. Buna göre, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi 2023 yılında yaptığı 12 toplantı 24 birleşimde 876 gündem maddesini görüştü. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelen kararların yüzde 96'sının oybirliği ile alındığı toplantılarda 8 gündem maddesi de Meclis'in bilgisine sunuldu. 2023 yılında gerçekleştirilen Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Su ve Kanalizasyon İşleri (DESKİ) Genel Kurulu da 2 toplantı, 4 birleşimde 28 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Toplantılarda 23 karar oybirliği ile alınırken, 1 gündem maddesi de Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Zor bir yıl geride kaldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci 2023 yılında aldıkların kararların büyük ekseriyanın oybirliği ile Meclis'ten geçtiğine dikkati çekerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. 2023 yılının acısıyla tatlısıyla geçtiğini ve zor bir yılı geride bıraktıklarını belirten Değirmenci, "Ümit ediyor ve diliyorum ki inşallah 2024 yılı şehrimize, ülkemize ve bütün dünyaya huzur ve barış getirsin. Kan ve gözyaşlarının olmadığı, çocuk, kadın ve masumların ölmediği güzel bir yıl olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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