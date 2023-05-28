Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oyunu kullandı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan ve kızı Ceyda Zolan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oyunu kullandı. Türk siyasi tarihinde bir ilkin yaşandığını belirten Başkan Zolan, 'İkinci tur seçimleri ülkemize, şehrimize, tüm insanlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun' dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oyunu eşi Berrin Zolan ve kızı Ceyda Zolan ile birlikte kullandı. Türk siyasi tarihinde bir ilkin yaşandığını belirten Başkan Zolan, "İkinci tur seçimleri ülkemize, şehrimize, tüm insanlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oy verme işlemi Denizli'de de sabah erken saatlerde başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, oyunu eşi Berrin Zolan ve kızı Ceyda Zolan ile birlikte Gerzele Mahallesi'ndeki Hayırseverler Ortaokulu'nda kullandı. Vatandaşlarla bir süre sohbet etmesinin ardından sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Başkan Zolan ve ailesi oyunu 2105 numaralı sandıkta kullandı. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Zolan, seçimlerin demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu belirterek, "Bugün Denizli'de ve tüm Türkiye'de irademizi ortaya koymak ve Cumhurbaşkanımızın kim olacağını belirlemek için sandık başına geldik. Vatandaşlarımız da oylarını kullanmaya devam ediyor" dedi.

"Herkes ülkesine, vatanına, cumhuriyetine sahip çıkmak zorundadır""

Türk siyasi tarihinde bir ilkin yaşandığını belirten Başkan Zolan, "İkinci tur seçimleri ülkemize, şehrimize, tüm insanlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Herkes rahat ve özgür bir ortamda propagandasını yaptı. Vatandaşlarımıza anlatılması gereken her şeyi anlattılar. Şehrimizde tatsız olayların yaşanmadığı bir seçim dönemi oldu ve bugün de oylar kullanılıyor. Bu huzur daim olsun istiyoruz. Çünkü biz demokrasimize sahip çıktığımız sürece, birbirimize saygılı olduğumuz sürece, herkesin iradesine saygılı olduğumuz sürece ülkemiz daha ileri gider, daha güzele gider. İnşallah milletimiz bugün son sözü söyleyecek ve Cumhurbaşkanımızı belirleyecek" diye konuştu.

"Milletimiz son sözünü söyleyecek inşallah"

Önemli olanın birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, şöyle konuştu:

"Herkes ülkesine, vatanına, cumhuriyetine sahip çıkmak zorundadır. Milletimiz son sözünü söyleyecek inşallah. O söz de bize ve tüm siyasilere aslında emir boyutunda alınacak bir sözdür. Onun için millet ne diyorsa o. Hayırlı ve uğurlu olsun." - DENİZLİ