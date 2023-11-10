Denizli Büyükşehir Ata'sının huzurunda

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıldönümü dolayısıyla tören düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışanları saatler 09.05'i gösterdiğinde Ata'sının huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 85. yıldönümünde Türkiye ile birlikte dünyanın dört bir tarafında törenlerle anıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışanları da 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde hazır bulundu. Buradaki törene, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Mustafa Ünal, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Aydın, Seval Gebeş, Serhat Akbulut ve Ömer Faruk Özer ile daire başkanları, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan siren sesi ile birlikte saygı duruşunda bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışanları daha sonra hep birlikte İstiklal Marşı okudu. - DENİZLİ