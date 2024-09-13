Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Denizli'deki Adli Tıp ve Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası Açılışında Konuştu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi, Adli Tıp ve Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası'nın açılış töreninde konuşma yaptı. Bakan Tunç, adalet sisteminin güçlendirilmesi ve hizmetlerin iyileştirilmesi konusundaki hedeflerini vurguladı. Açılış, yerel adli hizmetlerin gelişimi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi, Adli Tıp ve Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika