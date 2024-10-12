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Denizli AK Parti Kongre Süreci Sarayköy'de Başladı

Denizli AK Parti Kongre Süreci Sarayköy'de Başladı
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Denizli AK Parti teşkilatında kongre süreci, Sarayköy ilçesinde Yücel Güngör ve Nihat Zeybekçi'nin katılımıyla başladı. Kongrede yeni ilçe başkanı Fatma Demirbakan Kurt seçildi ve 2028, 2029 hedefleri vurgulandı.

Denizli Ak Parti Teşkilatında kongre süreci Sarayköy ilçesinde başladı.

8.Olağan Kongremizin başlangıcını Denizli AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, AK Parti Genel Merkez Koordinatörü Aydın Milletvekili Ömer Özmen, ve çok sayıda milletvekilleri ve Sarayköy teşkilat üyeleri katılım sağladı. Kongre Bismillah diyerek başlandı.

Kongrede açıklamalarda bulunan Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, "Kongremizde AK Parti Sarayköy ilçe başkanı olarak seçilen Fatma Demirbakan Kurt Başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyorum.2028 ve 2029 hedefleri doğrultusunda Durmak Yok Yola Devam" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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