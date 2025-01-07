Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'den, Tülay Hatimoğulları'nın 'Her yer Gazze olur' tehdidine yanıt

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt
DEM Parti'nin İmralı heyeti ile CHP arasındaki görüşme başladı

DEM'in İmralı heyetiyle CHP arasındaki görüşme başladı
Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti

Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam resmileşti
Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

7.1'lik deprem ülkeyi savaş alanına çevirdi

Denizli AK Parti'de örnek devir teslim

Denizli AK Parti'de örnek devir teslim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan AK Parti İl Teşkilatı 8. Olağan Kongresi için geri sayım sürüyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan AK Parti İl Teşkilatı 8. Olağan Kongresi için geri sayım sürüyor. Görevi devredecek olmasına rağmen tüm hızıyla devam eden hazırlıkları bizzat yöneten İl Başkanı Yücel Güngör, "Biz bu bayrak değişimini abi kardeşe yakışacak şekilde yapacağız" dedi.

AK Parti Denizli İl Teşkilatı 8. Olağan Kongresi, 10 Ocak 2025 Cuma günü saat 14.30'da AK Parti Genel Başkanı – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Dokuzkavaklar Hasan Güngör Spor salonunda yapılacak.

Kongre öncesinde aday olmayacağını açıklayan AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte salondaki son hazırlıkları bizzat kendisi takip ediyor. Görevi devredecek olmasına rağmen tüm hızıyla devam eden hazırlıkların eksiksiz olarak tamamlanması için yoğun bir mesai harcayan İl Başkanı Güngör, göreve yeni başlayacakmış gibi çalışıyor.

Denizli AK Parti olarak birlik ve beraberlik içerisinde bir bayrak değişimi yapacaklarının altını çizen AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "Büyük sorumluluk isteyen bu görevi 2020 yılından bu yana anlımızın akıyla, layıkıyla, emeğiyle ve heyecanıyla yapmaya çalıştık. Bu makamların gelip geçici olduğu, bu makamın bize millete hizmet etmek için bir fırsat olduğu bilinciyle hareket ettik. Şimdi bize düşen bu bayrak değişimini birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde gerçekleştirmek olacaktır. Görevi yeni devralacak yol ve dava arkadaşımıza da bayrağı devir edip daha ileri taşıma noktasında O'na en büyük desteği vermek olacaktır. Partimizin temel anlayışı budur. Bizim AK Partimizde asla ama asla hesaplaşmaya yer yoktur. Bizde helalleşme olur, hesaplaşma olmaz. Biz bu bayrak değişimini abi kardeşe yakışacak şekilde yapacağız. 8. Olağan İl Kongremizi yapacağımız Hasan Güngör Kapalı Spor Salonunda heyecanlı bekleyişimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şereflendireceği buluşmaya tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz. Aynı azim ve kararlıkla durmadan yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Fenerbahçe, Galatasaray'ın lisanssız sporcuyla şampiyon olduğunu iddia etti
img

Ülke attığı golleri değil yaptığı hareketi konuşuyor
img

Aysun Kayacı sosyal medyanın gündeminde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un mirası gündemden düşmüyor! Her çocuğa düşen rakam inanılmaz

Servetiyle gündemde! Çocuklarının her birine düşen rakam inanılmaz
Cinnet getiren genç boğazına bıçak dayadı, Özel Harekat soluğu evinde aldı

İstanbul'da cinnet anları! Özel Harekat soluğu mahallede aldı
İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın
Arda Güler'in şov yaptığı maçta gözlerden kaçan Mbappe detayı

Arda'nın şov yaptığı maçta gözlerden kaçan detay
Altın fiyatlarının 3 bin dolar desteğini kırması halinde uçurum düşüşü yapabileceği belirtiliyor

Altın fiyatları uçurumun kenarında
İstanbul'da inşaat halindeki binanın yamuk kolonları tartışma yarattı

Görüntü uzmanların her gün uyarı üstüne uyarı yaptığı ilimizden

Son Dakika Haberleri

Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı! Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2025? SSK, BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar, kaç TL zam geldi? GEL KONUŞALIM TV8 CANLI İZLE || 7 Ocak Gel Konuşalım canlı izleme linki var mı? MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM HABERLERİ! Memur ve memur emeklisi zam oranı netleşti mi? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Resmi Gazete bugün (7 Ocak Salı) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 15 TATİL NE ZAMAN? 15 tatil hangi tarihte başlıyor? MEB sömestr tatili! Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Beşiktaş muhtemel 11'ler (Ziraat Türkiye Kupası) Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.