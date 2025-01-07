Denizli AK Parti'de örnek devir teslim

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan AK Parti İl Teşkilatı 8. Olağan Kongresi için geri sayım sürüyor. Görevi devredecek olmasına rağmen tüm hızıyla devam eden hazırlıkları bizzat yöneten İl Başkanı Yücel Güngör, "Biz bu bayrak değişimini abi kardeşe yakışacak şekilde yapacağız" dedi.

AK Parti Denizli İl Teşkilatı 8. Olağan Kongresi, 10 Ocak 2025 Cuma günü saat 14.30'da AK Parti Genel Başkanı – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Dokuzkavaklar Hasan Güngör Spor salonunda yapılacak.

Kongre öncesinde aday olmayacağını açıklayan AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte salondaki son hazırlıkları bizzat kendisi takip ediyor. Görevi devredecek olmasına rağmen tüm hızıyla devam eden hazırlıkların eksiksiz olarak tamamlanması için yoğun bir mesai harcayan İl Başkanı Güngör, göreve yeni başlayacakmış gibi çalışıyor.

Denizli AK Parti olarak birlik ve beraberlik içerisinde bir bayrak değişimi yapacaklarının altını çizen AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "Büyük sorumluluk isteyen bu görevi 2020 yılından bu yana anlımızın akıyla, layıkıyla, emeğiyle ve heyecanıyla yapmaya çalıştık. Bu makamların gelip geçici olduğu, bu makamın bize millete hizmet etmek için bir fırsat olduğu bilinciyle hareket ettik. Şimdi bize düşen bu bayrak değişimini birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde gerçekleştirmek olacaktır. Görevi yeni devralacak yol ve dava arkadaşımıza da bayrağı devir edip daha ileri taşıma noktasında O'na en büyük desteği vermek olacaktır. Partimizin temel anlayışı budur. Bizim AK Partimizde asla ama asla hesaplaşmaya yer yoktur. Bizde helalleşme olur, hesaplaşma olmaz. Biz bu bayrak değişimini abi kardeşe yakışacak şekilde yapacağız. 8. Olağan İl Kongremizi yapacağımız Hasan Güngör Kapalı Spor Salonunda heyecanlı bekleyişimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şereflendireceği buluşmaya tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz. Aynı azim ve kararlıkla durmadan yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ