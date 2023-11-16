Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yeni atama

Uşak İl Müdürü Ekrem Boran, Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atandı ve görevine başladı. Devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Ekrem Boran, yeni görevine başladı.

Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tensipleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Denizli İl Müdürü olarak atanan Uşak İl Müdürü Ekrem Boran, İl Müdür Vekili olarak görev yapan Kadriye Özer Bici'den görevi devraldı. - DENİZLİ