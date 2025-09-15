Deniz Yücel: İptal Davaları CHP'li Değil, İktidarın Aparatları

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya yönelik, "Bu davaları açanlar CHP'li değildir, üyemiz değildir." dedi.

Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aldığı sonucun ardından çeşitli sorunlarla mücadele ettiklerini anlattı.

CHP'li bazı belediye başkanlarının, haklarındaki yolsuzluk soruşturmaları sebebiyle tutuklu olduğunu anımsatan ve İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimi'ne yapılan görevlendirmeleri eleştiren Yücel, "CHP'yi adliye köşelerinde, mahkemelerde, yandaş kanallarda tartıştırarak, itibarsızlaştırmaya çalıştıklarının farkındayız." ifadesini kullandı.

CHP'de kavganın olmadığını, aksine "kavga var" görüntüsünün verilmeye çalışıldığını dile getiren Yücel, şöyle devam etti:

"Yetkisiz bir mahkemeden alınan hukuk dışı bir karar, 5 bin polisin yığıldığı İstanbul İl Başkanlığımız, milletvekillerimize, üyelerimize, partimizin evlatlarına karşı kullanılan orantısız güç, sıkılan biber gazı ve kötü muamele... Kendine 'abilik' rolü biçen ama aslında AKP yargısının elinde oyuncak olmuş bir zavallı... Ne AKP'nin kanunsuz emirleri, ne bu emirleri yerine getirenler ne de talimatlı yargı kararlarına boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Hiçbir CHP'li, babaevine polis eşliğinde girmez. Bu hukuksuzluğun bir parçası olup da iktidarın seçilmişlere zulmetmesine çanak tutanlar da elleri boş bir şekilde geldikleri gibi gidecekler ama Türk siyasi tarihinde bir kara leke olarak kalacaktır."

"Lütfü Savaş davayı açtığı tarihte CHP üyesi değil"

Deniz Yücel, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davayı, "reddedilmeye mahkum bir dava" olarak nitelendirdi.

Davacıların, partisinin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın ertelenmesi ve tedbir taleplerinin reddedildiğini hatırlatan CHP'li Yücel, şunları kaydetti:

"Bu davayı açan kişi, yani Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş davayı açmadan çok önce, işlediği bir parti suçu nedeniyle partimizden ihraç edilmiştir. Davayı açtığı tarihte CHP üyesi değil. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre taraf sıfatı, husumet ehliyeti, yani bu davayı açma hakkı dahi yoktur. Bu davaları açanlar CHP'li değildir, üyemiz değildir. Karşımızda CHP'liler yoktur, iktidarın aparatları vardır. Partimize yapılan tüm bu saldırılar CHP'lileri partisine sahip çıkmaya sevk ederek konsolide ettiği gibi vicdan sahibi, adalet duygusu sahibi olan herkesi CHP'ye yapılan haksızlığa tepki vermeye sevk ediyor."