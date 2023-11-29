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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemi ve denizaltılar zorlu hava şartlarında görevlerini sürdürüyor

29 Kasım 2023 11:05 Son Güncelleme: 11:06 Abone Ol

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından zorlu hava şartlarında görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemi ve denizaltıların görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, 'Her mevsim özleriz biz masmavi denizleri. Rüzgarlar, fırtınalar durdurmaz bizleri' ifadelerine yer verildi.