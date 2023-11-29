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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemi ve denizaltılar zorlu hava şartlarında görevlerini sürdürüyor

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından zorlu hava şartlarında görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemi ve denizaltıların görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, 'Her mevsim özleriz biz masmavi denizleri. Rüzgarlar, fırtınalar durdurmaz bizleri' ifadelerine yer verildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemi ve denizaltılar, zorlu hava şartlarında da görevlerini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından zorlu hava şartlarında görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemi ve denizaltıların görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Her mevsim özleriz biz masmavi denizleri. Rüzgarlar, fırtınalar durdurmaz bizleri" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Politika Haberler

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