Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemi ve denizaltılar zorlu hava şartlarında görevlerini sürdürüyor
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından zorlu hava şartlarında görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemi ve denizaltıların görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, 'Her mevsim özleriz biz masmavi denizleri. Rüzgarlar, fırtınalar durdurmaz bizleri' ifadelerine yer verildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemi ve denizaltılar, zorlu hava şartlarında da görevlerini sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından zorlu hava şartlarında görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemi ve denizaltıların görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Her mevsim özleriz biz masmavi denizleri. Rüzgarlar, fırtınalar durdurmaz bizleri" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika