Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanı Blount ile bir araya geldi Politika Haberleri Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri (MARCOM) Komutanı Koramiral Keith Blount ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri (MARCOM) Komutanı Koramiral Keith Blount ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri (MARCOM) Komutanı Koramiral Keith Blount ve beraberindeki heyetle bir araya gelen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, NATO'nun deniz harekat alanındaki faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar ile Türk Deniz Kuvvetlerinin NATO harekat ve faaliyetlerine katkılarını görüştü. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Haberler

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