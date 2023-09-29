Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve imhası için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bugüne kadar 16 bin 413 saat seyir ve 669 sorti uçuş gerçekleştirildi. SAS timleri tarafından tespit edilen mayınlar etkisiz hale getirildi.

Deniz Kuvvetleri Karadeniz'de Mayın Tespit ve İmha Çalışmalarına Devam Ediyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve imhasına yönelik 16 bin 413 saat seyir ve 669 sorti uçuş yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Karadeniz'de sürüklenen mayınları tespit ve imha çalışmaları sürüyor.

Rusya-Ukrayna savaşıyla söz konusu tehdidin ortaya çıkmasının hemen ardından 18 Mart 2022'de denizciler, NOTMAR ile uyarıldı.

Batı Karadeniz'de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan, mayın avlama gemisi ve karakol gemileriyle de denizden olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer kurumlarla koordineli şekilde mayın gözetleme faaliyetlerine başlandı.

İstanbul Boğazı, elektro optik gözetleme sistemleri ile gözetlenirken mayın tespiti halinde imha etmek üzere Sualtı Savunma (SAS) timleri "yüksek hazırlık" durumuna geçirildi.

Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve imhası amacıyla, deniz karakol uçakları, Tuzla sınıfı karakol gemileri ve mayın avlama gemileriyle mayın gözetleme faaliyetleri sürdürüldü. Faaliyetler kapsamında bugüne kadar 16 bin 413 saat seyir ve 669 sorti uçuş yapıldı.

SAS timleri mayınları imha etti

İstanbul Boğazı girişinde 26 Mart 2022'de, İğneada'da 28 Mart 2022'de, Kefken açıklarında 6 Nisan 2022'de tespit edilen 3 mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Daha sonra 18 Ekim 2022'de Kıyıköy/Kırklareli, 28 Şubat 2023'te ise Kastamonu açıklarında tespit edilen birer mayın daha SAS timleri tarafından imha edildi.