Deniz Harp Okulu'nun 250. yıl dönümü kutlandı
Politika Haberleri
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Harp Okulunun kuruluşunun 250'nci yıl dönümünü kutladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Deniz Harp Okulu Marşı'ndan dizelere yer verildi. 18 Kasım 1773 tarihinde Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla kurulan ve geleceğin Barbaroslarını yetiştiren Deniz Harp Okulumuzun kuruluşunun 250'nci yıl dönümünü kutluyoruz.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Harp Okulunun kuruluşunun 250'nci yıl dönümünü kutladı.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Deniz Harp Okulu Marşı'ndan dizelere yer verildi.
Paylaşımda, "18 Kasım 1773 tarihinde Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla kurulan ve geleceğin Barbaroslarını yetiştiren Deniz Harp Okulumuzun kuruluşunun 250'nci yıl dönümünü kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.