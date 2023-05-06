Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişlerinin 51. yılında anma töreni yapıldı

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin 51. yılında Güzelbahçe'de Üç Fidan Anıtı önünde anıldı.

Ellerinde meşaleler ve pankartlar taşıyan çok sayıda Güzelbahçeli, idam saatinde Çelebi Mahallesi'nde geçen yıl yapılan Üç Fidan Anıtı'nın önünde toplandı. Kalabalığa, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP İzmir milletvekilleri adayları Fulya Alçay, Alatan İnanç, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri de katıldı.

"TARİH İDAM EDİLENLERİ YAZMIŞTIR"

Üç Fidan Anıtı'nı geçen yıl yaptıklarını hatırlatan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, şöyle konuştu:

"Mücadele verdiğim yol arkadaşlarımla Denizleri simgeleyen bu anıtı yapmak üzere çok düşündük ve nereye yapmamız gerektiği ile ilgili alternatif yerler baktık. Burada yaptık fakat bazı bürokratik engellerle de karşılaştık ve karşılaşmaya devam ediyoruz, mücadeleye de devam ediyoruz hala. Bu anıtla ilgili soruşturma geçiriyoruz. Ama biz ne bu mücadeleden vaz geçeceğiz ne de onların düşüncelerinden vaz geçeceğiz. Çünkü onlar büyük bir mücadele vererek ve sonunda büyük bir bedel ödeyerek gittiler. Ama tarih her zaman idam edenleri değil, idam edilenleri bir sonraki yüzyıla taşımış ve taşımaya da devam etmektedir. O gün olduğu gibi bugün de işçilerin, emekçilerin, karşılığını alamadığını, işsizlik, yoksulluk gibi sorunların var olduğunu görüyoruz. Devrimci olmak ülkenin ormanlarının, kültürünün, doğasının talan edilmesine karşı çıkmak, HES'lerin, Nükleer Santraller'in yapılmaması için mücadele etmektir. 68 ruhu işçilerin emekçilerin yanında olmaktır. 68 ruhu hırsızlığa, yoksulluğa, talana, hukuksuzluğa karşı olmaktır. O döneme Amerikan gemilerine secde duranlar, hala oldukları yerde secde durmaya devam ediyorlar. Ama bu düzenin değişmesi için Denizlerden bugüne kadar mücadele devam ediyor ve edecek. Bu düzeni sürdürmeye çalışanlarında gitmesine çok az kaldı. Bu anlamda Denizlerin anısı önünde saygıyla eğiliyorum."

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen de "Mehmet Sarper'in yazmış olduğu bu şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. Geceyi en iyi anlatan şiirlerden birisi; Bahar gelmişti oysa... Mayısın altısı... Üç cemreydi sabaha karşı, üç kor parçası. Düştüler havaya, suya ve toprağa... Üç ateş gibi. Isınamadık biz üşüdük, özgürlük adına, insanlığımızla... Günlerden "Hızır" dileğimizde üç asılı can kaldı. Kan kırmızı kızıl… Gencecik üç devrimcinin anısı önünde saygıyla eliyorum. Yaşasın tam bağımsız Türkiye, kahrolsun Amerikan emperyalizmi" diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili adayı Fulya Alçay ise "Bir özgürlük mücadelesinden bahsediyoruz. Dünyayı saran emperyalist ve kapitalist sisteme karşı koyan, Che Guevara'nın ölümüyle başlayıp, daha sonrasından tüm dünyayı saran bir mücadeleden bahsediyoruz. Bu mücadele 68 kuşağında bizim ağabeylerimiz diyeceğim Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan'ı darağacına götürdü. O zamanki zihniyetle şu anda da bizler mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi kazanacağız. Buna günler kaldı. 14 Mayıs'ta bu mücadelemizin sonucunu görmüş olacağız. O karanlık günlerin bir daha yaşanmamasını ve bir daha bu karanlığa sürüklenmemek için 14 Mayıs ülkemiz için bir milat olacak ve aydınlık yarınlara kavuşacağız. Anıları karşısında saygıyla eğiliyorum" dedi.

Malatya, Yeşilyurt, Aşağıbağlar Mahallesi'nde kurulan Güzelbahçe Konteyner Kentte görevli Başkan yardımcısı ve personel de canlı yayında anmaya katıldı. Konuşmaların ardından anıta çiçek bırakıldı.