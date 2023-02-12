Deniz Baykal'ın cenazesi salı günü Devlet Mezarlığına defnedilecek Politika Haberleri Başkentteki evinde dün 84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın cenazesi, salı günü Devlet Mezarlığına defnedilecek. Başkentteki evinde dün 84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın cenazesi, salı günü Devlet Mezarlığına defnedilecek. CHP TBMM Grup Başkanlığından alınan bilgiye göre, Beysukent'teki evinde dün sabaha karşı vefat eden Baykal için ilk tören, 14 Şubat Salı günü saat 10.00'da parti genel merkezinde düzenlenecek. Baykal'ın naaşı, daha sonra saat 11.30'da TBMM'de düzenlenecek töreninin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak öğle namazını takiben Devlet Mezarlığında toprağa verilecek. Kaynak: AA / Politika Cumhuriyet Halk Partisi Deniz Baykal Antalya Politika Haberler

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