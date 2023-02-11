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Deniz Baykal hayatını kaybetti (6)

Politika Haberleri

Deniz Baykal hayatını kaybetti (6)

CHP'DEN AÇIKLAMACHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi önceki Genel Başkanımız, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27'nci Dönem Antalya milletvekili, 37'nci Hükümet Maliye Bakanı, 42'nci Hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 52'nci Hükümet Dışişleri Bakanı...

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi önceki Genel Başkanımız, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27'nci Dönem Antalya milletvekili, 37'nci Hükümet Maliye Bakanı, 42'nci Hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 52'nci Hükümet Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Deniz Baykal vefat etmiştir. TBMM'de 14 Şubat Salı günü saat 11.30'da cenaze töreni düzenlenecektir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Hükümet Antalya Politika Haberler

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