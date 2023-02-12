Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykal için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk siyasetinin değerli isimlerinden CHP Eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk siyasetinin değerli isimlerinden CHP Eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için taziye mesajı paylaştı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Türk siyasetinin değerli isimlerinden CHP Eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." - ANKARA