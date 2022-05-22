'Demokrat Parti Seferihisar İlçe Kongresi yapıldı' haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla

Demokrat Parti Seferihisar İlçe Başkanlığına Şadiye Aşçıoğlu seçildi.

Çağan Irmak Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt katıldı.

Kongrede yapılan seçimde ilçe başkanlığına Şadiye Aşçıoğlu getirildi.

Kongrenin ardından milletvekili Enginyurt ve ilçe başkanı Aşçıoğlu, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.