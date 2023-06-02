Demokrat Parti Ankara İl Başkanı: 'İHA, Siha, Togg, Köprü, Tünel, Otoyol Yapan Memleketin Cumhurbaşkanı'nın Borcu Olmamalı'

Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, “İHA, SİHA, TOGG, köprü, tünel, otoyol yapan memleketin Cumhurbaşkanı'nın borcu olmamalı. Bir IBAN paylaşırsanız gereğini yapar kampanya sonucu kapatırız borcu” açıklamasını yaptı.

Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, "İHA, SİHA, TOGG, köprü, tünel, otoyol yapan memleketin Cumhurbaşkanı'nın borcu olmamalı. Bir IBAN paylaşırsanız gereğini yapar kampanya sonucu kapatırız borcu" açıklamasını yaptı.

Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanan mal bildirimini değerlendirdi. Delikanlı, mal bildirimi ile ilgili bir haberi paylaştığı Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkan'ım; duruma çok üzüldüm. İHA, SİHA, TOGG, köprü, tünel, otoyol yapan memleketin Cumhurbaşkanı'nın borcu olmamalı! Bir IBAN paylaşırsanız gereğini yapar kampanya sonucu kapatırız borcu. 5'li çete size de yazıklar olsun! Umarım belge gerçek değildir!"