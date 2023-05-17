Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı: Yurt dışı oylarının sayımı sırasında yaşananlar planlıydı

Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, 14 Mayıs akşamı yut dışı oylarının sayıldığı ATO Congresium'da yaşananları, "Hiçbir şekilde aranmadan, hiçbir görev kağıdı kontrol edilmeden, 3-5 grup içeri girdi. Yaklaşık 500 kişiye ulaştılar. Tüm sandıklara istisnasız itiraz ederek; hem süreci gerdiler hem de geciktirdiler. Bu grupların tamamı içeride kavga çıkardı. Bu kişilerin kim olduğunu bilmiyoruz ama araştırıyoruz. Oyları geciktirmeye ve saydırmamaya gayret gösterdiler. Orada küfürler, hakaretler, şiddet, insanları itme, kakma. Bununla neyi sağladılar; insanların korku duymasını ve sandıkları terk etmesini sağladılar. CHP milletvekilleri gelmeseydi oradaki olaylar daha da büyüyecekti. Çevik kuvvet orada insanlara gerekli müdahaleyi zamanında yapsaydı ya da inisiyatif alsaydı bu olayların hiçbiri yaşanmayacaktı" dedi.

Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, yurt dışı oylarının toplanıp sayıldığı ATO Congresium'da yaşananları, dün katıldığı Tele 1 canlı yayınında anlattı. Delikanlı, şunları söyledi:

"Bu seçim bitmedi. Sayın Erdoğan da kazanmış değil. Herkes gönlünü rahat tutsun ve umutsuzluğa kapılmasın. 'Kazandık' balonu ortaya sunuluyor. ve insanların sandığa gitmesi engelleniyor. Engellenmeye çalışılıyor. Bu seçimi Sayın Erdoğan kazanmadı. Bu seçim ikinci tura gidiyor, anayasal haklar çerçevesinde. Biz kazanacağız ve oylarımızı bu sefer daha sağlıklı, düzgün sayacağız, saydıracağız.

"İSTİSNASIZ HER SANDIĞA İTİRAZ ETTİLER"

O akşama dönecek olursak… ATO Congresium'da, belli gruplar; polis barikatlarında hiçbir şekilde aranmadan, hiçbir görev kağıdı kontrol ettirilmeden, üzerlerinde ne var bilmiyoruz; belli gruplarla, 3-5 grup içeri girdi. Yaklaşık 500 kişiye kadar ulaştılar. İki kişi tarafından yönetiliyorlardı. İçeride, Erdoğan'ın oylarının fazla olduğu ve itiraz edilmeyen sandıklarda bile itiraz ettiler. İstisnasız her sandığa itiraz ettiler. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, 'normal bir süreç' dedi. Normal falan değil.

"HANIMEFENDİLERE YAPILAN SAYGISIZLIKTAN UTANIYORUM"

Bilerek, daha önceden planlı ve programlı bir halde tüm sandıklara istisnasız itiraz ederek hem süreci gerdiler hem de geciktirdiler. Daha sonra yapılan itirazlarda benim, arkadaşlarımın yapmış olduğu itirazlarda, bu grupların tamamı içeride kavga çıkardı. Emniyet mensupları da buraya asla ama asla müdahale etmedi. Bu insanlar dışarı çıkarılmadı. Bunların ne yaka kartı, ne görevli kartı, ne de görev kağıtları vardı. Biz bu kişilerin kim olduğunu bilmiyoruz ama araştırıyoruz. Millet İttifakı'ndan olmadıkları aşikar. Orada hanımefendilere yapılan saygısızlığa bir birey olarak utanıyorum. Orada o insanlar Anayasa'nın kendilerine vermiş olduğu hakkı, oylarını korumaya, saymaya geldiler. Bu ülkenin iradesine sahip çıkmaya geldiler.

"BIRAKIN ONU, BENİ İÇERİYE ALMADILAR"

Orada şu gerginlik oldu: Özellikle bu YSK'nın son hukuksuz kararından da anlaşılabiliyor. ABD, Kanada, İtalya gibi ülkelerde Millet İttifakı'nın artısı vardı. Almanya'da bile 15 oydan 1 tanesi CHP çıkarken, 5 oyda 1'e inmişti. Dolayısıyla bu bir gerginlik yarattı arkadaşlarda ve hemen daha önce planlandığı aşikar bu organizasyonları sağladılar. Oyları geciktirmeye ve saydırmamaya gayret gösterdiler. Orada küfürler, hakaretler, şiddet, insanları itme, kakma. Bununla neyi sağladılar; insanların korku duymasını ve sandıkları terk etmesini sağladılar. Defalarca oradaki görevlilere söylememize rağmen, ilgili hakime söylememize rağmen, bırakın onu, beni içeriye almadılar. YSK'nın ilgili kanununa göre il başkanı olarak itiraza doğal yetkiliyim. Adım yok diye, kapıdan içeriye almadılar.

"ŞİMDİDEN ÖNLEMLERİNİ ALMAK ZORUNDALAR"

O kadar planlı, o kadar demokrasiye aykırı hareket edildi ki... Vatandaş rahat olsun. Gece 3'e kadar o sandıkları terk etmedik. Ama korkuttular mı, korkuttular. İnsanlar korktu. 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde gerek YSK'yı, gerek Ankara Emniyet Müdürü'nü, gerek milletvekili seçilmiş İçişleri Bakanı'na buradan sesleniyorum. YSK, 85 milyon kişiye eşit mesafede durmak zorunda. Bir AK Partilinin oyuyla, bir Demokrat Partili'nin oyu eşittir. Artık liyakatli olun, bir sefer olun. Elbette bu seçim güvenliğini sağlamak onların elindedir. Bu görüntülerin olmasını, bu gerginliklerin olmasını istemiyorlarsa bir an evvel şimdiden önlemlerini almak zorundalar.

"CUMHURİYET'İN KIYMETİ OLAN ANADOLU AJANSI'NA GÜVEN KALMADI"

CHP'li milletvekilleri gelmeseydi oradaki olaylar daha da büyüyecekti. Çevik kuvvet orada insanlara gerekli müdahaleyi zamanında yapsaydı ya da inisiyatif alsaydı bu olayların hiçbiri yaşanmayacaktı. Ama maalesef bu kadar uzamasının sebebi bu grupların orada taşkınlık çıkarması. Özellikle devletin kurum ve kuruluşlarına, TÜİK'inden YSK'sına, tüm insanların güveni yok oldu. Kurtuluş Savaşı'nda aldığı görevi, Cumhuriyet'in kıymeti olan Anadolu Ajansı'na güven kalmadı. Bu hükümetin söyleyecek sözü kalmadı. Cumhuriyet'in bütün kuruluş değerlerine, bütün kazanımlarına iktidarda oldukları 20 yıl boyunca kendilerinden önceki 80 yıla savaş açtı bu arkadaşlar.

"ÜLKE, DEĞİŞİMDEN YANA OLDUĞUNU ÇOK NET GÖSTERDİ"

Bunları önceki seçimlerde uyguladılar. Biliyorlardı ki, vatandaş buna inanmayacak. Böyle ve buna benzer yöntemlerle yeni senaryolar ortaya çıkardılar. Şimdi de ellerindeki en büyük propagandayı, dezenformasyonu yapıyorlar. Vatandaşı sandıktan uzaklaştırmak istiyorlar, korkutarak ve zaten kazandık diyerek. Dolayısıyla buradan tüm ülkemize sesleniyorum. Korkmayın, cesur, inançlı, yürekli olun. Bakın kimse seçilmedi. Ülke, değişimden yana olduğunu aslında çok net gösterdi. Sandıklara gitmezlik etmeyin, bu oyuna gelmeyin. Hatta ve hatta, 'terörist başını serbest bırakacaklar', 'FETÖ'yü serbest bırakacaklar'... Baştan Demokrat Parti ve Millet İttifakı'nın paydaşları; hiç kimse eli kanlı bir terör örgütünün lideri ya da bu ülkeye zarar vermiş bir teröristi serbest falan bırakmaz, yok öyle bir şey. Oy kullanmayan ciddi bir kesim var, o arkadaşları önümüzdeki süreçte sandıklara götüreceğiz, oylara bir kere daha sahip çıkacağız."