Demirtaş: Muharrem Hoca çok ayıp ediyor, bu yakışıksız sözler seçimden sonra üstüne yapışacak

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP ile ilgili yorumlarında "PKK'lılarla anlaşma yapmam" gibi ifadeler kullanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye tepki gösterdi. Demirtaş, "Kendisine bu sözleri yakıştıramıyorum. Muharrem Hoca çok ayıp ediyor, bu yakışıksız sözler seçimden sonra da üstüne yapışıp kalacak. Üç beş oy uğruna milyonlarca HDP'liyi aşağılamaya, incitmeye kimsenin hakkı yok" dedi.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, 4 cumhurbaşkanı adayından biri olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce gerek açıklamaları gerekse muhalefetin adaylıktan çekilme çağrılarına kayıtsız kalması nedeniyle gündemden düşmüyor.

İNCE HAKKINDA BİR YORUM DA DEMİRTAŞ'TAN

HDP ile ilgili "PKK'lılarla anlaşma yapmam" yorumuyla da tartışmaya neden olan İnce hakkında bir yorum da eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi.

HDP İLE İLGİLİ SÖZLERİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Demirtaş, bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP adına yarışa giren ve o dönemde kendisini cezaevinde ziyaret eden Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin şimdilerde HDP'yle ilgili "PKK'lılarla anlaşma yapmam" gibi çıkışlar yapması ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bu söylem üzerinden 'savunma' geliştirmesine değindi.

"ÜÇ BEŞ OY UĞRUNA HDP'LİLERİ AŞAĞILAMAYA HAKKI YOK"

Demirtaş, Gerçek Gündem'e yaptığı açıklamada "Siyaset ilkeler üzerinden yapılmayınca bu tür savrulmalar normaldir. Kendisine bu sözleri yakıştıramıyorum. Muharrem Hoca çok ayıp ediyor, bu yakışıksız sözler seçimden sonra da üstüne yapışıp kalacak. Üç beş oy uğruna milyonlarca HDP'liyi aşağılamaya, incitmeye kimsenin hakkı yok" ifadelerini kullandı.