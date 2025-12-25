Haberler

DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

Bitlis ve Şırnak milletvekilleri, düzenledikleri basın toplantısında, Bitlis'te planlanan güneş enerjisi santralinin köydeki mera alanını yok edeceğini ve hayvancılığın sona ereceğini belirterek projenin iptal edilmesini istedi.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp ve Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bitlis Milletvekili Gökalp, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Çanakyayla köyünde güneş enerjisi santralinin (GES) yapılmak istendiğini söyledi.

Projenin hayata geçirilmesi durumunda köyün en verimli mera alanının fiilen yok edileceğini savunan Gökalp, bu nedenle köyde hayvancılığın da biteceğini öne sürdü.

Gökalp, projenin iptal edilmesini isteyerek, "Çanakyayla'daki mera alanı ve ekolojik denge korunmalıdır. Proje, ekolojik ve toplumsal zararı olmayan atıl alanlara taşınmalıdır. Devletin kurumları ve memurları sermayeyi değil, toplumsal yaşamı, ekolojik dengeyi ve kamu yararını korumalıdır." ifadelerini kullandı.

Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ise Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2011'de 34 kişinin hayatını kaybettiği olayı anımsattı, yaşamını yitirenleri andı.

"Olayın bir kaza veya istihbarat hatası olmadığını" ileri süren Aslan, bunu unutmayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
