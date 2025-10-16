Haberler

DEM Partisi'nden Öcalan ile İlgili Çağrı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na Öcalan'ın görüşlerinin alınması gerektiğini vurguladı. Komisyonun hedefinin çatışmanın sonlandırılması olduğunu belirten Doğan, bu konuda zaman kaybedilmemesi gerektiğini ifade etti.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Çağrımızı yineliyoruz; komisyon bir şekilde Öcalan'ın görüşlerinin komisyona akmasının formülasyonunu bulmak zorunda. Komisyon bununla sorumludur; çünkü komisyon çatışmanın sonlandırılmasını istiyor" dedi.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde toplantısı düzenledi. Doğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının önümüzdeki günlerde tamamlanacağını belirterek, "Çalışmaların sonunda bir raporun hazırlanmasını bekliyoruz. Her siyasi parti, kendi raporu için çalışıyor. Biz de DEM Parti olarak kendi raporumuzla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz, tamamlandığında buna ilişkin detayları sizlerle paylaşacağız. Yanı sıra süreçle ilgili kampanyalarımız, buluşmalarımız devam ediyor. Bunlarla ilgili de sizleri bilgilendiriyoruz. Bu arada önemli konulardan biri komisyonun dinleme faaliyetlerini bitirmiş olmasına rağmen halen daha Öcalan'la görüşülmemiş olması. Bu komisyonun yalnızca dinleme faaliyetleriyle değil, varmak istediği hedefle ilgili çelişkiyi ortada bırakıyor. Bu çelişkinin giderilmesi gerekiyor. Şimdi çeşitli açıklamalar, çağrılar geliyor, sorulara muhatap oluyoruz. Aslında doğrudan hocanın cevap vermesi gereken şeyler bunlar. Doğrudan kendisinin dinlenmesi gerekir. Çağrımızı yineliyoruz; komisyon bir şekilde Öcalan'ın görüşlerinin komisyona akmasının formülasyonunu bulmak zorunda. Komisyon bununla sorumludur; çünkü komisyon çatışmanın sonlandırılmasını istiyor. Türkiye'ye zaman kaybettirmesinler. Kimsenin Türkiye'ye zaman kaybettirmemesi gerekiyor" diye konuştu.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
