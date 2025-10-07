DEM Partisi Lideri Hatimoğulları: 'Artık Siyasi ve Hukuki Eşiği Atlama Zamanı Gelmiştir'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Artık siyasi ve hukuki eşiği atlama zamanı gelmiştir. Demokratik entegrasyon için yasaları yapmak lazım. Komisyon zaman kaybetmeksizin Öcalan'ı dinlemelidir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili, "TBMM bünyesinde kurulan barış komisyonu çok kıymetli çalışmalara imza attı; fakat toplum artık somut adımlar bekliyor. Hep birlikte durgun suyu bulandırmak isteyenlere karşı fırsat vermemeliyiz. Bakın yaptığımız binlerce halk buluşması, emek-meslek örgütü, siyasi parti, sivil toplum örgütü, demokratik kitle örgütü, kadın hareketi, doğa ve insan hakları savunucuları, Aleviler ve bütün farklı halk ve inançlara mensup insanlarla yaptığımız toplantılarda çok temel bir mesaj ortaya çıktı. ve bir haftadır yürüyüş yapan siz sevgili kadınlar da bunu deneyimlediniz. Barışı herkes canıgönülden istiyor ama somut adım atılmadığı için sürece ilişkin toplumda yeterli bir güvenin oluşamadığının farkındayız. Çözüm konusunda adımlar atıldıkça soru işaretleri kesinlikle ortadan kalkacak, güven artacak, toplum sürece daha çok sahip çıkacaktır. Sürece güven azaltan noktalardan birisi de ana muhalefet partisine ve belediyelerine dönük gerçekleşen yargı operasyonlarıdır. Bizler hem demokrasinin gereği olarak, hem de barışın toplumsallaşabilmesi için bu operasyonların derhal son bulmasını talep ediyoruz ve muhalefeti barış için daha fazla sorumluluk ve inisiyatif almaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'SİYASİ VE HUKUKİ EŞİĞİ ATLAMA ZAMANI GELMİŞTİR'

Komisyonun 13 toplantı gerçekleştirdiğini hatırlatan Hatimoğulları, "Komisyon sayısız insanı bu toplantılarda dinledi. Dinlenenlerin çoğu, 'Kürt meselesi amasız-fakatsız çözülmelidir' dedi. 'Demokratik halklar ve eşit yurttaşlık konusunda hukuki adımlar mutlaka atılmalıdır' dedi. ve esas soru şudur; 'İktidar ve devlet, barış için ne zaman eyleme geçecek?' Bu süreçle ilgili en kritik soru budur. Unutmamak gerekir ki, Öcalan ve hareketi attıkları adımlarla büyük bir eşiğin aşılmasını sağladılar. Komisyonun kurulmasıyla beraber aslında bir eşik daha aşıldı. Artık siyasi ve hukuki eşiği atlama zamanı gelmiştir. Demokratik entegrasyon için yasaları yapmak lazım. Komisyon zaman kaybetmeksizin Öcalan'ı dinlemelidir. Nitekim Öcalan, 'Komisyon gelirse demokratik müzakere sürecini başlatacağım' demiştir. Barışın anahtarı baş aktörde olur. Dünyadaki çözüm örneklerinde de görüldüğü gibi İmralı'ya uzanacak doğrudan diyalog, silahları susturup, hukuki zemini kuracak en bağlayıcı adım olabilir. Bunun için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un inisiyatif almasını bekliyoruz. Bu kişisel bir tercih değil, barışın ciddiyetinin ve devlet aklının kurumsallığının gereğidir. Komisyonun, Öcalan ile görüşerek önemli bir eşiğin daha aşılmasına katkı sunmasını bekliyoruz. Siyaset kurumu kararlı oldukça toplum çözüme daha çok inanır ve daha çok destek verir" diye konuştu.

Hatimoğulları ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarını hatırlatarak eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini ekledi.

'BAHÇELİ'NİN GÖRÜŞÜNE TAMAMEN KATILIYORUZ'

Hatimoğulları, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nundan bir grup milletvekilinin İmralı'ya gidebileceği yönündeki açıklaması ile ilgili Hatimoğulları, "Sayın Bahçeli'nin bugün grupta komisyonla ilgili yaptığı konuşma gerçekten çok önemliydi. Geçen senenin 1 Ekim tarihinde bu süreci başlatan bir yaklaşıma denk düşen bir konuşmaydı. Sayın Bahçeli; komisyonun İmralı'ya gidebileceği, bunun önünde bir engel olmadığını ve Türkiye toplumu adına istediği soruları sorabileceğini ve istenirse bunun kamuoyuyla paylaşabileceği anlamına gelen bir şekilde özetledi. Biz bu görüşe tamamen katılıyoruz, komisyon mutlaka İmralı'ya gitmelidir. Baş muhatap olarak Öcalan ile görüşülmesi bir eşiğin aşılması bakımından önemli olacaktır" dedi.

'SURİYE'DE ENTEGRASYON SÜRECİNİ DESTEKLEDİK'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, YPG/PYD'yi kapsayan bir açıklama yapması yönündeki çağrıyı değerlendiren Hatimoğulları, "SDG'ye çağrı konusunu elbette onu biz bilemeyiz. Komisyon gitsin ve onunla görüşsün. Bu konudaki görüşlerini alsın ama şunu belirtmeliyim; bugün Şam yönetimi ile SDG bir araya geldi ve görüşmelerini yürütüyorlar. Suriye için demokratik müzakere ve entegrasyon sürecini bizler hep destekledik, şimdi de desteklediğimizin altını çizmek isteriz" değerlendirmesinde bulundu.