DEM Parti ve MİT Başkanı Görüşmesi Tamamlandı
DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın arasındaki görüşme bir saati geçti ve sona erdi. Taraflar herhangi bir açıklama yapmadı.
DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın ve heyetinin görüşmesi son erdi.
DEM Parti heyeti ile MİT Başkanı İbrahim Kalın ve heyetinin görüşmesi tamamlandı. Görüşme süresi bir saati geçti. Taraflar herhangi bir açıklama yapmadı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika