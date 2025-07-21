DEM Parti ve MİT Başkanı Görüşmesi Tamamlandı

DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın ve heyetinin görüşmesi son erdi.

DEM Parti heyeti ile MİT Başkanı İbrahim Kalın ve heyetinin görüşmesi tamamlandı. Görüşme süresi bir saati geçti. Taraflar herhangi bir açıklama yapmadı. - ANKARA