DEM Parti ve MHP Arasında Yapıcı Görüşme Gerçekleşti

DEM Parti ve MHP Arasında Yapıcı Görüşme Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti ile MHP arasında gerçekleştirilen 40 dakikalık görüşmede Türkiye'nin demokratikleşme süreci ve mevcut gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin önemli ana başlıkları arasında Meclis'te kurulması beklenen komisyondan ve yeni yargı paketinden bahsedildi.

Dem Parti MHP görüşmesi sonrasında yazılı açıklama yaptı.

Dem Parti MHP görüşmesi sonrasında yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Eş Başkanlarımız Tülay Hatımoğuları ve Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekillerimiz Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyetimiz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Feti Yıldız ve Celal Adan'dan oluşan MHP heyetiyle yapılan görüşme 40 dakika sürdü.

Türkiye ve bölgede yaşana gelişmelere kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunulan görüşme, son derece yapıcı bir atmosferde gerçekleşti. Görüşmede ayrıca, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısından sonra yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin demokratikleşme süreci, Dem Parti İmralı heyetinin Sayın Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ve PKK'nın 12 Mayıs'ta açıkladığı kongre kararı ele alındı. Sürecin ilerlemesi için alınması gereken adımlar, Meclisin üstleneceği rol, yeni yargı paketi, Meclis'te kurulması beklenen komisyon ve anayasa gibi konular ele alındı. Bahçeli'nin de çağrısını yaptığı TBMM Bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dahil olmasını sağlayacak bir yöntem belirlenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Heyetimiz bu kapsamda uyarın da AK parti heyetiyle TBMM'de bir araya gelecek." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı

Bahçeli kapıda karşıladı, masada iki kritik konu vardı
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Papara'ya operasyonun detayları! El konulan para dudak uçuklatıyor
PKK ne zaman silah bırakacak? Efkan Ala'dan açıklama var

PKK ne zaman silah bırakacak? AK Parti'nin ağır topundan açıklama var
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Tribünlerde kaos! Direkten indirdiği bayrağı yakmak istediler
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.