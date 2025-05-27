DEM Parti ve MHP Arasında Yapıcı Görüşme Gerçekleşti

Dem Parti MHP görüşmesi sonrasında yazılı açıklama yaptı.

Dem Parti MHP görüşmesi sonrasında yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Eş Başkanlarımız Tülay Hatımoğuları ve Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekillerimiz Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyetimiz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Feti Yıldız ve Celal Adan'dan oluşan MHP heyetiyle yapılan görüşme 40 dakika sürdü.

Türkiye ve bölgede yaşana gelişmelere kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunulan görüşme, son derece yapıcı bir atmosferde gerçekleşti. Görüşmede ayrıca, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısından sonra yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin demokratikleşme süreci, Dem Parti İmralı heyetinin Sayın Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ve PKK'nın 12 Mayıs'ta açıkladığı kongre kararı ele alındı. Sürecin ilerlemesi için alınması gereken adımlar, Meclisin üstleneceği rol, yeni yargı paketi, Meclis'te kurulması beklenen komisyon ve anayasa gibi konular ele alındı. Bahçeli'nin de çağrısını yaptığı TBMM Bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dahil olmasını sağlayacak bir yöntem belirlenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Heyetimiz bu kapsamda uyarın da AK parti heyetiyle TBMM'de bir araya gelecek." - ANKARA