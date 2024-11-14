DEM Parti ve Gelecek Partisi'nden Kayyum Yasası Çağrısı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi genel merkezindeki ziyaretin ardından Davutoğlu ve Hatimoğulları, ortak basın açıklaması yaptı.

"Kayyum meselesinin sadece DEM Parti'nin değil, bütün siyasi partilerin meselesi olduğunu" ifade eden Hatimoğulları, "Parlamentoda grubu bulunan ve bulunmayan bütün siyasi partilere çağrımızdır, gelin hep birlikte kayyum yasasının ortadan kaldırılması için parlamento çatısı altında mücadele verelim. Bununla ilgili bir kanun teklifinde bulunalım ve kayyum yasasını hep birlikte ortadan kaldıralım." dedi.

Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'den beri yaptığı açıklamaları önemli bulduklarını vurguladı.

Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları

Davutoğlu da 1 Ekim'den bu yana farklı kutuplara sahip siyasi partiler arasında bir diyalog zemini bulunmasının önemli olduğunu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bu konudaki açıklamalarını ilk günden bu yana desteklediklerini söyledi.

Davutoğlu, "Tam da Orta Doğu bölgesi yeni bir sömürgecilik dalgasıyla 1917'deki kurulan Sykes-Picot düzenini dahi bozarak halkları birbirine düşman etmek isteyen bir sarmala sokulmak istenen bir dönemde Türkiye'de akil bir sesin olmasına ihtiyaç var. Hele de Kürt meselesi noktasında tutumlarıyla uç bir noktada olduğu düşünülen devlet tecrübesine sahip bir siyasetçi tarafından dile getirilmiş olması çok kıymetlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrasiyi savunanların aynı ölçüde kamu düzenini savunması gerektiğini ifade eden Davutoğlu, "Terörün, şiddetin, mafyanın kamu düzenini bozmasına izin vermek demokrasinin önünü kapatmak demektir. Demokrasiyi savunanların aynı kararlılıkla kamu düzenini ve her türlü şiddet içeren yapılanmalara karşı bir tutum sergilemesi gerekir." dedi.

Türkiye'de bulunan her etnik unsurun sınır ötesindeki uzantılarının gönüldaş ve soydaş olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Suriye'deki Kürtleri koruyacak olan Amerikan'ın varlığı, küresel güçlerin himayesi değildir, Türkiye ile birlikte getirilecek ortak barıştır." ifadesini kullandı.