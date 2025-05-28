DEM Parti ve AK Parti Arasında Görüşme: Demokratikleşme Süreci ve İnfaz Paketi Ele Alındı

DEM Parti ve AK Parti Arasında Görüşme: Demokratikleşme Süreci ve İnfaz Paketi Ele Alındı
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DEM Parti'nin Eş Genel Başkanları, AK Parti heyetiyle 2 saat 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye'nin demokratikleşme süreci, infaz paketi ve hasta tutsaklar gibi konular ele alındı.

Dem Parti'den, AK Parti heyetiyle yapılan görüşmenin ardından açıklama yapıldı.

Dem Parti'den, AK Parti heyetiyle gerçekleştirilen görüşmesi sonrasında yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyetimiz, AK Parti heyeti ile görüştü. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in katıldığı görüşme yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü. Görüşmede, Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişi yapıldı. Bu çerçevede, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'ndan sonra yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin demokratikleşme süreci, DEM Parti İmralı Heyetinin Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ve PKK'nın 12 Mayıs'ta açıkladığı kongre kararları ile sonrasındaki gelişmeler ele alındı. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için atılması gereken adımlar ve Meclis'in üstleneceği rolün de konuşulduğu görüşmede, kurulacak komisyona dair karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede, özellikle infaz paketi, hasta tutsaklara ilişkin düzenlemeler ve bu düzenlemelerin bayram öncesi yasalaşması konusundaki toplumun ve partimizin beklentileri net bir şekilde ifade edildi. Siyasi parti ziyaretlerimiz şimdilik sona erdi. Detaylı bilgilendirme ve değerlendirmeler önümüzdeki günlerde yeniden yapılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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