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DEM Parti Sözcüsü: Trafik Kazası Suikast Girişimi Olarak Değerlendirilmeli

DEM Parti Sözcüsü: Trafik Kazası Suikast Girişimi Olarak Değerlendirilmeli
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DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, bir trafik kazasının meydana geldiğini ancak bunun yanlış yönlü bir sürüşten kaynaklandığını belirtti. Doğan, kazanın suikast girişimi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan: "Trafik kazası olduğu doğru. Aracı kullanan arkadaşımızın yanlışlıkla ters yöne gitmesi sonucu gerçekleşmiş, neredeyse maddi hasarın bile olmadığı bir trafik kazası. Ancak bu trafik kazası suikast girişimi olarak değerlendirmeli. DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da araçta vardı. Katılacakları programa sorunsuz bir şekilde katıldılar" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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