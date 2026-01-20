DEM Parti Sözcüsü Doğan'dan sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Nusaybin-Kamışlı sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür. Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında "Nusaybin-Kamışlı sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür. Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz." ifadelerini kullanan Doğan, protesto yürüyüşünü provoke eden bu tür davranışları kesinlikle tasvip etmediklerini bildirdi.