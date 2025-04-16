DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatta olduğu hastaneye geldi

İSTANBUL - TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı İstanbul'da ameliyata alındığı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatta olduğu hastaneye geldi