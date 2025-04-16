Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı

Hayati riski var! Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı
İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Önder'in kaldırıldığı hastanede

Önder'in kaldırıldığı hastaneye giden ilk isim o oldu
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye giden İstanbul Valisi'nden telefon trafiği

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Hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder sağlık sorunlarını bu sözlerle anlatmıştı

Sırrı Süreyya Önder, hastalığını böyle anlatmıştı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da ameliyata alındı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Önder'in ameliyatta olduğu hastaneye giderek ziyaret etti.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatta olduğu hastaneye geldi

İSTANBUL - TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı İstanbul'da ameliyata alındığı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatta olduğu hastaneye geldi

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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