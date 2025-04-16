DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da ameliyata alındı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Önder'in ameliyatta olduğu hastaneye giderek ziyaret etti.
Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatta olduğu hastaneye geldi
İSTANBUL - TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı İstanbul'da ameliyata alındığı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatta olduğu hastaneye geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika