Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: "(Silahların bırakılmasına ilişkin) DEM Parti olarak Süleymaniye'de bir grup PKK'nın katılımıyla 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek ana tanıklık etmek için orada olacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika