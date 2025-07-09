DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: "(Silahların bırakılmasına ilişkin) DEM Parti olarak Süleymaniye'de bir grup PKK'nın katılımıyla 11 Temmuz'da...
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: "(Silahların bırakılmasına ilişkin) DEM Parti olarak Süleymaniye'de bir grup PKK'nın katılımıyla 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek ana tanıklık etmek için orada olacağız."
Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: "(Silahların bırakılmasına ilişkin) DEM Parti olarak Süleymaniye'de bir grup PKK'nın katılımıyla 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek ana tanıklık etmek için orada olacağız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika