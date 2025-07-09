DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: "(Silahların bırakılmasına ilişkin) DEM Parti olarak Süleymaniye'de bir grup PKK'nın katılımıyla 11 Temmuz'da...

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: "(Silahların bırakılmasına ilişkin) DEM Parti olarak Süleymaniye'de bir grup PKK'nın katılımıyla 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek ana tanıklık etmek için orada olacağız."

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: "(Silahların bırakılmasına ilişkin) DEM Parti olarak Süleymaniye'de bir grup PKK'nın katılımıyla 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek ana tanıklık etmek için orada olacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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