DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: PKK'nın Kongresi Görüşülmeli
DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK'nin kongre toplama niyetinin an meselesi olduğunu vurguladı. Doğan, bu tarihi adımı önemle beklediklerini belirterek, muhalefet ve toplumsal diyalog açısından önemli bir gelişme olacağını ifade etti. Bu açıklamalar, Türkiye'deki siyasi durumu yeniden şekillendirebilecek bir sürecin habercisi olarak değerlendiriliyor.
DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan: " Pkk'nin kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu tarihi adımı önemle bekliyoruz" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika