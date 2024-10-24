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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: 'Devlet tecridi ortadan kaldırmaya hazır mı?'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: 'Devlet tecridi ortadan kaldırmaya hazır mı?'
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Öcalan'ın tecrit altında olduğuna ve Kürt meselesinin demokratik çözümü için devletin şartları sağlaması gerektiğine dikkat çekti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "İmralı hazır, Öcalan hazır; peki devlet hazır mı? DEM Parti olarak buradan soruyoruz? Siyaset hazır, demokratik siyaset, Öcalan da hazır. Bu koşulları oluşturmaya, tecridi ortadan kaldırmaya, Kürt meselesinin demokratik çözümü için hukuki ve siyasi zemini oluşturmaya devlet hazır mı?" dedi.

DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, partisinin resmi makamları dışında yapılan değerlendirmelerin bağlayıcı olmadığını belirtti. Kürt sorununun çözümü için esas muhatabın PKK elebaşı Abdullah Öcalan olduğunu söyleyen Doğan, "Tecrit uygulandığı, görüşmeler gerçekleşmediği için de bu ağır sorunlar giderek daha da ağırlaşıyor. Tüm bu sorunlara ilişkin ön açıcı fikirlere, projelere sahip birinden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

'SIRA BU ÇAĞRIYI YAPAN VE DESTEKLEYENLERDE'

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, yeğeni olan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ile görüştürülmesini değerlendiren Doğan, "Bu görüşme sonrasında Ömer Öcalan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı bilgiyi burada yeniden paylaşmak isterim. Diyor ki; 'Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.' 3 satır gibi görünen, 3 cümle gibi görünen bu mesaj, kendi içerisinde pek çok mesajı barındırıyor. 1'incisi tecridin devam ettiğini bizatihi kendisi ifade ediyor. 2'ncisi, koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi bir zemine çekecek teorik ve pratik gücü olduğunu söylüyor. Yani, İmralı hazır, Öcalan hazır, peki devlet hazır mı? DEM Parti olarak buradan soruyoruz? Siyaset hazır, demokratik siyaset, Öcalan da hazır. Bu koşulları oluşturmaya, tecridi ortadan kaldırmaya, Kürt meselesinin demokratik çözümü için hukuki ve siyasi zemini oluşturmaya devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve bu çağrıyı destekleyenlerde. Söz söylendi bir kere, artık bu sözü hayata geçirme zamanı. Ötelenemez, ertelenemez, geciktirilemez bir söz söylendi. Söylenen sözün kritik olduğunu, önemli olduğunu biliyoruz, görüyoruz ve duyuyoruz" diye konuştu.

Doğan, Öcalan'ın sağlığı ile ilgili haberlerin, spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi ve partisinin kamuoyundan gizlediği bir bilgi olmadığını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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