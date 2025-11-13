Haberler

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan Öcalan ile Görüşme Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Komisyon'un İmralı'ya gitmesi ve Abdullah Öcalan ile görüşme kararının alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk sürecinin sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Beklentimiz, 'Komisyon, İmralı'ya gidecek mi?' sorusunun artık sürece hız ve güç kazandıracak bir şekilde olumlu yanıt bulması ve ilk toplantıda Öcalan ile görüşme kararının alınmasıdır" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, " Selahattin Demirtaş'ın tutuklu hali daha fazla vakit kaybettirilmeden ve kaybetmeden sona ermeli. 1 dakika dahi tutuklu kalmamalı" dedi. Doğan, "Yol belli. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin saptadığı ihlale önce son vermek, hak ihlalinin neden olduğu sonuçları ortadan kaldırmak ve benzer hak ihlallerinin dolmasını da engellemek gerekiyor" diye konuştu.

'BU ZEMİNİN YOLU AÇILMALI'

TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin konuşan Doğan, "Bu hafta yapılması öngörülen toplantı, yaşanan elim uçak kazası nedeniyle ertelendi. Tekrar hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletiyoruz. Komisyon önümüzdeki hafta toplanıyor. Beklentimiz, 'Komisyon, İmralı'ya gidecek mi?' sorusunun artık sürece hız ve güç kazandıracak bir şekilde olumlu yanıt bulması ve ilk toplantıda Öcalan ile görüşme kararının alınmasıdır. Yine, Öcalan ile görüşme önerilerinin Komisyon'a ulaşması, kritik bir önem taşıyor. Çünkü, Komisyon'un yaşamsal işlevi de barış ve demokratik toplum sürecinin siyasi ve hukuki zeminini oluşturmak, bunu en başından beri ifade ediyoruz. Hem Komisyon Başkanı sıfatıyla hem Meclis Başkanı sıfatıyla Sayın Kurtulmuş da benzer noktalara dikkat çekti. Toplumsal barışı tesis etmek ve demokratik siyaset kanallarının yolunu açmak; bu zeminin yolu açılmalı. Bunun yolunun açılması için önce yasal düzenleme gerektirmeyen adımları ivedilikle atalım, yasal düzenleme gerektiren adımlarla ilgili hazırlanan raporları artık kamuoyuyla paylaşalım; Komisyon gündemine alsın ve hızla bunların gerekleri yerine getirilsin. Asıl muhatap ile görüşmeden, önerilerini bir şekilde Komisyon'a ulaştırmadan yol almak, mümkün olamıyor. Artık buradan çıkmak gerekiyor. O yüzden iktidarından muhalefetine Komisyon'da yer alan tüm siyasi partilerin bu konuya dair yapılacak toplantıda bu gündemle alacakları inisiyatif, Türkiye'nin bugünüyle ilgili bir karar değil, Türkiye'nin yarınını hatta gelecek yüzyılını belirleyecek bir inisiyatif" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Aybala MELEK/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Acı haberi galada öğrenen ünlü oyuncu dondu kaldı
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
CHP'liler kırmızı kart gösterdi, Bakan Bak 'VAR'dan döner' dedi

CHP'nin kırmızı kartına Bakan Bak'tan bomba yanıt
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
İsrailli doktorların hatası ortaya çıktı: Filistinli esir kanser değilmiş!

İsrailli doktorlar yanıldı: Filistinli esir kanser değilmiş!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.