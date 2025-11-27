DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan İmralı Ziyareti Açıklaması

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan oluşturulan heyetin İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na ziyaretine ilişkin, "Asıl ihtiyaç duyduğumuz bundan sonra sürecin ivme kazanması, hızlanması, demokratikleşme için yapılması gerekenler." dedi.

Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde ülke genelinde yürüyüşler gerçekleştirdiklerini belirten Doğan, kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında kararlı olduklarını söyledi.

Doğan, TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan oluşturulan heyetin İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na yaptığı ziyareti çok önemli bulduklarını belirterek, ziyaretin gerçekleşmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Ziyareti, "tarihi bir görüşme" olarak nitelendiren Doğan, görüşmeye dair tutanakların şeffaf olması gerektiğini belirtti.

İmralı ziyaretine ilişkin komisyonun yaptığı görüşmelerin eksiksiz bir katılımla gerçekleşmesi gerektiğini dile getiren Doğan, "Buna dair yer yer haklı, haksız tartışmalar da yürütülüyor. İthamlar yapılıyor. Asıl ihtiyaç duyduğumuz ne bu ithamlar ne bu yargılamalar ne de bunları pekiştirecek tartışmalar. Asıl ihtiyaç duyduğumuz bundan sonra sürecin ivme kazanması, hızlanması, demokratikleşme için yapılması gerekenler." diye konuştu.