DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan Filistin Meselesine İlişkin Önemli Açıklamalar

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Filistin meselesi çözülmediği sürece Orta Doğu'da eşit, özgür bir yaşamdan, ezilen halkların özgürlüğünden bahsetmemiz mümkün değil" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, bugün gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını talebiyle ilgili, "Son seçimlerde birinci parti olan bir siyasi partinin kurultayını durdurmak üzere heyet gönderiliyor kapıya ve onun müzakeresi yapılmaya çalışılıyor. Bu görüntüler, Türkiye'ye yakışmıyor. Bugün CHP'ye, dün DEM'e, yarın yine DEM'e, dolayısıyla sıra her an herkese gelebilir. Sıranın her an herkese gelmemesi için eşit, hiç kimseye ayrımcılığın yapılmadığı köklü bir sistem değişikliğine ihtiyacımız olduğunu tekrar bu vesileyle ifade etmek istiyoruz. Biz CHP'ye yönelik bu operasyonların, bu uygulamaların; barışı ve demokratik toplumu konuştuğumuz bir dönemde bu kadar çok artırılmasının, bu kadar çok tırmandırılmasının bir tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Çözümsüzlüğe değil, çözüme güç ve destek vermek gerekiyor. Bu tür oyunlardan medet umanlar da bilmeli ki bu tür oyunlarla başarıya ulaşamazlar" diye konuştu.

'İLK KEZ BU ŞEKİLDE DÜNYANIN GÜNDEMİNDE'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin meselesinin ele alınmasının önemine değinen Doğan, "Belki de ilk kez bu şekilde dünyanın gündeminde yer alıyor. Orta Doğu'nun en köklü meselelerinden biri. ve ne yazık ki çözümsüzlüğe gark olsun diye daha çok çaba sarf edilen bir mesele olarak karşımızda duruyor. Oysa biz biliyoruz ki Filistin meselesi çözülmediği sürece Orta Doğu'da eşit, özgür bir yaşamdan, ezilen halkların özgürlüğünden bahsetmemiz mümkün değil. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in 80'inci Genel Kurulu, onun New York'ta toplanmış olması ve bu toplantıda resmen olmasa da Genel Kurul'un ana gündeminin Filistin olması, bu konuya ilişkin yapılan açıklamalar, dayanışma çağrıları, tüm bunların kalıcı bir barışa evrilmesi için somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Barışın müzakereyle sağlanmasının zemini oluşturulmalı" dedi.

