DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, ameliyatta olan Sırrı Süreyya Önder'in durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Doktorlar zaten yaptıkları açıklamada sürecin uzun bir süreç olduğunu söylemişlerdi. Ameliyat henüz bitmedi, bize ulaşan bilgiler bu şekilde. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz kendisinin" dedi.

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarındaki yırtık nedeniyle saat 23.30 sıralarında ameliyata alınmış ve sabah saat 06.30 sıralarında cerrahi müdahalenin bittiği yönünde bilgi gelmişti. Ameliyathanede müşahede altında olduğu belirtilen Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan bir açıklama yaptı.

Ayşegül Doğan, "Hepimiz size iyi haberler verebilmek için dakikalar sayıyoruz. Doktorların size verdiği bilgiler dışında henüz bir bilgi yok bizde. Görüyoruz ki merak ediliyor. Ameliyat bitti mi bitmedi mi, bundan sonraki süreç nasıl olacak. Buna ilişkin merak ve soruları gidermek için buluştuk. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Doktorlar zaten yaptıkları açıklamada sürecin uzun bir süreç olduğunu söylemişlerdi. Ameliyat henüz bitmedi, bize ulaşan bilgiler bu şekilde. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz kendisinin" şeklinde konuştu.

'AMELİYATIN UZUN SÜRMESİ ÖNGÖRÜLÜYORDU'

Sırrı Süreyya Önder'in bu zorlu ameliyattan da başarılı şekilde çıkacağına inandıklarını dile getiren Doğan, "Ameliyatın bitmemiş olması işlerin iyi gitmediğinin göstergesi değil. Ameliyatın uzun süreceği bekleniyordu zaten. Zor bir vakayla karşı karşıya olduklarını hekimler de söylediler ama zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden biz büyük bir umutla bekliyoruz, iyi haberler vermeyi. Yoğun bakıma alındığını, hastane sürecinin hızlı tamamlanacağına ilişkin haberleri paylaşmayı bekliyoruz. Tekrar çok teşekkür ederiz bizimle birlikte olduğunuz için ve bu süre boyunca gösterdiğiniz dayanışma için. Ameliyat henüz bitmedi ama bitmemesi, bu ameliyatın uzun sürmüş olması öngörülen bir şeydi. Şu an her şey öngörüldüğü gibi ilerliyor, gerekli tıbbi açıklamaları size hekimler yapacaktır. Biz de ara ara bilgi aldıkça sizlerle merak ettiğiniz bu soruların yanıtlarını paylaşacağız" ifadelerini kullandı.