DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Hilvan'da seçimlerin yenilenmesi kararını kabul etmiyor

Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Hilvan'da seçimlerin yenilenmesi kararını kabul etmediklerini belirtti.

Şenyaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin eşit koşullarda yürütülmediğini savundu. Seçim günü, partisi tarafından Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde görevlendirildiğini kaydeden Şenyaşar, önde oldukları iki sandıkta, oy pusulalarının yakıldığını öne sürdü.

Dem Parti'nin, bütün sandık tutanakları birleştirildiğinde 521 oy farkla seçimi kazandığını iddia eden Şenyaşar, "Hem suç işliyorlar hem de seçim sonucuna itiraz eden AKP olunca, Hilvan İlçe Seçim Kurulu, seçimi iptal ediyor. Şu an itirazımız Ankara'da, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) önündedir. Hilvan halkının iradesini yok sayan bu kararı kabul etmiyoruz. YSK'nin bir an önce adaletli bir karar vermesini bekliyoruz." diye konuştu.