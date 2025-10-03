DEM Parti: "Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmesini tamamlayarak İmralı...
Dem Parti : " Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmesini tamamlayarak İmralı Adasından dönmüştür. 3,5 saat süren görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yarın yapılacaktır." - ANKARA
