DEM Parti'nin Yeni Meclis Başkanvekili Pervin Buldan Oldu

DEM Parti'nin Yeni Meclis Başkanvekili Pervin Buldan Oldu
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DEM Parti, bugün yapılan kapalı Meclis Grup Toplantısı'nda Pervin Buldan'ı yeni Meclis Başkanvekili olarak seçti. Buldan, Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesidir.

Dem Parti'nin yeni Meclis Başkanvekili, Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan oldu.

Dem Parti'de bugün yapılan kapalı Meclis Grup Toplantısı'nda yeni Meclis Başkanvekili belirlendi. Meclis Başkanvekili olarak Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan seçildi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da evinde geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmış ve 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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