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DEM Parti'nin yeni grup başkanvekilleri belirlendi

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DEM Parti'nin yeni grup başkanvekilleri Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Muş Milletvekili Sezai Temelli olarak belirlendi.

DEM Parti'nin yeni grup başkanvekilleri, Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Muş Milletvekili Sezai Temelli olarak belirlendi.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, bugün basına kapalı grup toplantısı gerçekleştirildiği belirtilerek, "Kars Milletvekilimiz Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Muş Milletvekilimiz Sezai Temelli yeni grup başkanvekillerimiz olarak görevlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Politika

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