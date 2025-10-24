Haberler

DEM Parti Milletvekillerinden Eleştiriler: Eğitim ve Sağlıkta Sorunlar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti milletvekilleri basın toplantısında, üniversite yemek fiyatları, sağlık sisteminin piyasa odaklı yönetimi ve ceza infaz kurumlarındaki ağır koşullar hakkında eleştirilerde bulundu.

DEM Parti milletvekilleri Özgül Saki, Hüseyin Olan ve Nevroz Uysal Aslan basın toplantısı düzenledi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Hacettepe Üniversitesi yemekhanesinde öğrencilere yönelik rezervasyon sisteminin başlatıldığını, bu sistemle 35 lira olan yemek ücretinin rezervasyon yapılmadığı takdirde 50 liraya çıktığını ileri sürdü.

Söz konusu uygulamayı eleştiren Saki, öğrencilerin müşteri, üniversitelerin ise ticarethane gibi yönetildiğini iddia etti.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan ise hükümetin sağlık politikalarını eleştirerek, "Türkiye'de sağlık sistemi yıllardır uygulanan piyasacı politikalar nedeniyle kamusal bir hak olmaktan çıkartılmış, kar odaklı bir hizmet modeline teslim edilmiştir." dedi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan da yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında sıkıntıların yaşandığını, mahkumların 5 metrekarelik hücrelerde tutulduğunu, günde yalnızca 1 saat ve tek başlarına havalandırma alanlarına çıkartıldığını savundu.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştirdi

Hasta yatağında aldığı karar şaşkınlık yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.