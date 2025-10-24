DEM Parti Milletvekillerinden Eleştiriler: Eğitim ve Sağlıkta Sorunlar

DEM Parti milletvekilleri Özgül Saki, Hüseyin Olan ve Nevroz Uysal Aslan basın toplantısı düzenledi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Hacettepe Üniversitesi yemekhanesinde öğrencilere yönelik rezervasyon sisteminin başlatıldığını, bu sistemle 35 lira olan yemek ücretinin rezervasyon yapılmadığı takdirde 50 liraya çıktığını ileri sürdü.

Söz konusu uygulamayı eleştiren Saki, öğrencilerin müşteri, üniversitelerin ise ticarethane gibi yönetildiğini iddia etti.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan ise hükümetin sağlık politikalarını eleştirerek, "Türkiye'de sağlık sistemi yıllardır uygulanan piyasacı politikalar nedeniyle kamusal bir hak olmaktan çıkartılmış, kar odaklı bir hizmet modeline teslim edilmiştir." dedi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan da yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında sıkıntıların yaşandığını, mahkumların 5 metrekarelik hücrelerde tutulduğunu, günde yalnızca 1 saat ve tek başlarına havalandırma alanlarına çıkartıldığını savundu.