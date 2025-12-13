Haberler

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te basın toplantısı düzenledi

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında cezaevlerindeki izinsiz nakil uygulamaları, kayyum atamaları ve Bingöl'ün sorunlarına dikkat çekerek hükümetin adalet ve bütçe politikalarını eleştirdi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Mersin Milletvekili Ali Bozan ve Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Aslan, cezaevlerinde izinsiz nakil uygulamalarına son verilmesini dile getirerek, mahkumların ailelerinin bulunduğu ile ya da yakın illerdeki hapishanelere nakledilmesi gerektiğini söyledi.

Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini anımsatan Aslan, bakanlığın bütçesine ilişkin eleştiride bulundu.

Aslan, "Adalet Bakanlığının bütçesi geçti. Bakanlık, bütçede, adalet, özgürlük, eşitlik, temel hakların erişimiyle ilgili meselelerden çok daha fazla beton, tel örgütüne ayırdığı bütçeyle adaleti inşa edeceğini zannediyor. Bütçede 'eşitlik var' denilse de 11. Yargı Paketi'nde bir kez daha gördük ki ne bütçede ne getirilen paketlerde gerçek anlamda adalet ve infazda eşitlik sağlanabileceğinin emaresi bile okunmuyor." diye konuştu.

DEM Parti Mersin Milletvekili Bozan, kayyum uygulamalarını eleştirerek başta Akdeniz Belediyesi olmak üzere kayyum atanan tüm belediyelerin gerçek sahiplerine teslim edilmesi gerektiğini belirterek, hukukun, demokrasinin ve adaletin gereğinin bu olduğunu savundu.

DEM Parti Bingöl Milletvekili Hülakü, Bingöl'ün sorunlarını anlattı, talep ve beklentileri aktardı.

Kentteki bazı köy yollarının yeni yapılmasına rağmen çöktüğünü ileri süren Hülakü, "İki yıl üst üste asfaltlanan yollarda ağır deformeler var. İl Özel İdaresi asfaltlamada rekorlar kırıldığını açıklasa da mevcut durum bunu göstermiyor. Kamu kaynakları israf ediliyor." dedi.

Hülakü, Bingöl Ovası'ndaki yüzlerce hektar verimli arazinin imara açıldığını, yeni toplu konut projeleri ile tarım arazilerinin hızla betonlaştığını iddia etti.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
