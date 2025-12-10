Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri üzerinde DEM Parti milletvekilleri söz aldı.

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, PTT'nin 184 yıllık birikimiyle ülkenin hafızası olduğunu ancak 2013'te anonim şirket statüsüne geçirilmesiyle kamusal hizmet anlayışının terk edildiğini savundu.

Sarıtaş, hem kurumun hem çalışanların ağır bir bedelle karşı karşıya kaldığını ileri sürerek, "PTT'de 17 bin taşeron işçinin kadro taleplerinin duyulmadığını" söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının demiryolu için ayrılan ödeneği 250,5 milyar liradan 300,7 milyar liraya çıkardığını belirten Sarıtaş, "Bu önemli bir artış ama Türkiye'nin ihtiyacı bunun çok üzerindedir. Karayollarına aktarılan devasa kaynaklara rağmen yollar Avrupa'daki kaliteyi yakalayamıyor." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, seyahat etme hakkının Anayasa'da bulunduğunu ve kişinin eğitime, sağlığa, kültüre, iş fırsatlarına, aile ziyaretlerine ve toplumsal yaşama erişimini sağlayan temel bir hak olduğunu anımsattı.

İktidarın politikaları sonucunda bazı kesimlerin kolaylıkla bu haklara erişebiliyorken, bazı kesimlerin bu haklardan mahrum bırakıldığını savunan Dindar, ulaşımda bölgesel eşitsizlikler, fahiş bilet fiyatları ve sefer kısıtlamalarının insan hakkı ihlali olduğunu savundu.

Van'ın İran sınırında bulunduğunu anımsatan Dindar, "Van'a İran'dan her yıl yüz binlerce turist gelmektedir. Aynı şekilde Vanlılar da hem ticari hem de turistik nedenlerle yoğun bir şekilde İran'a gitmektedir. Buna rağmen Tahran'dan, Tebriz'den Van'a direkt uçak seferleri yoktur." diye konuştu.

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, "faize ayrılan payın tarıma, eğitime, sağlığa ve sosyal politikalara ayrılan payı aştığını ve bütçenin faiz lobilerine, müteahhitlere ve rant çevrelerine teslim edildiğini" ileri sürdü.

Hun, "Kürt halkının yoğun yaşadığı illerde işsizlik rekor seviyedeyken, gençler göçe mecbur edilirken bütçenin en büyük payı yine güvenlik harcamalarına, yandaş vakıflara ve denetimsiz kamu ihalelerine gidiyor. Bu bütçe, yalnızca ekonomik değil, bölgesel adaletsizlik belgesidir." iddialarında bulundu.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan oluşturulan heyetin İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gittiğini anımsatarak, "Komisyon toplantısında elbette ki biz DEM Parti olarak, üyeleri olarak, toplumun büyük bir kesimi olarak o tutanakların kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmasından yanayız." sözlerini sarf etti.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Ticaret Bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, "Dükkanı sabah açarken 'akşam nasıl kapatırım' diye düşünen esnafın, tenceresi kaynamayan emeklinin, ay sonunu getiremeyen emekçinin, borçla ayakta durmaya çalışan küçük işletmelerin sesini bu kürsüye taşımak zorundayız." ifadesini kullandı.