DEM Parti Lideri Bakırhan: Kayyımların Kaldırılması Gerekiyor

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Türkiye'de bir süreçten, demokrasiden bahsedeceksek önce bu kayyımları ortadan kaldıran adımların atılması gerekiyor. Toplumun iktidardan beklentisi, kayyım atanan belediye eş başkanlarımızın tekrar görevlerinin başına dönmesidir" dedi.

Dem Parti Eş Genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde DEM Parti'li belediye eş başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Bakırhan, "Barış demek, yerel demokrasi, aktif yerel yönetimler, sizin alanınızın büyümesi, seçilmiş yerel iradenin yerine devlet memurlarının kayyımlarının atanmaması demektir. Mevcut bütçeden hepinizin eşit şekilde yararlanması ve İller Bankası'nın belediyelere eşit bir şekilde yaklaşması demektir. Barış demek, bazı belediyelere destek sunarken, bazılarının projelerini engellemek demek değildir. Barış en çok sizi ilgilendiriyor. Onun için bu süreci birlikte başarıya ulaştırmak için de omuz omuza her birimiz kendi alanımızda katkılarımızı sunarak devam ettireceğiz" dedi.

Görevden alınan belediye başkanlarının görevlerine geri dönmesi gerektiğini belirten Bakırhan, "27 Şubat'ta başlayan barış sürecini de yakinen takip etmek, seçilmiş yönetici arkadaşlarımızın aynı zamanda sorumluluğundadır. Yerel yönetimler Kürt meselesinin çözümünde başat bir alandır. En başat çünkü yerel demokrasiyi koyuyoruz. Kayyımsız iradenin gasbedilmediği bir süreci koyuyoruz. En başa yerel yönetimlerin hapsedilmediği, tutuklanmadığı bir talebi ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla bu süreç tam da yerel yönetimlerin süreci olduğu için sürecin uzağında değil, süreci izleyen değil, süreci sadece okuyan değil, süreci hayata geçiren, omuzlayan, sorumluluk alan, toplumla buluşturan, toplumun kafasında varsa bu konuda soru işaretlerini gideren sizlersiniz. Türkiye'de bir süreçten, demokrasiden bahsedeceksek önce bu kayyımları ortadan kaldıran adımların atılması gerekiyor. Toplumun iktidardan beklentisi, kayyım atanan belediye eş başkanlarımızın tekrar görevlerinin başına dönmesidir" diye konuştu.