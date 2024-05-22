Üye Girişi
Haberler

DEM Parti'li Gergerlioğlu: "Netanyahu soykırıma devam ediyor"

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun soykırıma devam ettiğini söyledi. Gergerlioğlu, ağır hasta hükümlülerin tahliye edilmesi gerektiğini dile getirerek, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının Netanyahu hakkında yakalama kararı başvurusunu değerli bulduklarını belirtti.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun soykırıma devam ettiğini söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ağır hasta hükümlülerin tahliye edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Şubat hükümlüsü generallerin kalan cezalarının kaldırıldığını hatırlatan Gergerlioğlu, cezaların yaşlılık, kocama ve sürekli hastalık hali nedeniyle kaldırıldığını, bu durumda olan başka hükümlülerin de olduğunu belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı başvurusunda bulunduğunu anımsatan Gergerlioğlu, bu başvuruyu değerli bulduklarını bildirdi.

Gergerlioğlu, "Katilin, rengi, dili, dini fark etmez. İsrail de Hamas da yapsa eleştirdik. Netanyahu soykırıma devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Politika

Uluslararası Ceza Mahkemesi Ömer Faruk Gergerlioğlu Milletvekili DEM Parti Kocaeli İsrail İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Politika Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

 Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title